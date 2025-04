per Mail teilen

Zwei Kinder sind am Samstagnachmittag in Stromberg aus sechs Metern Höhe abgestürzt, als eine Decke einbrach. Die beiden Jungen wurden schwer verletzt.

Die neun und zwölf Jahre alten Jungen kommen eigentlich aus Mainz und dem Kreis Mainz-Bingen und waren laut einer Polizeisprecherin zu Besuch in Stromberg (Kreis Bad Kreuznach). Dort in der Ortsmitte der Stadt im Hunsrück betraten sie ein ungesichertes, unbewohntes Haus. Sie liefen durch das Gebäude und dann über eine Decke, die nur aus Dachpappe und Spanplatten bestand.

Schwer verletzt durch sechs Meter tiefen Sturz

Die baufällige Decke gab unter dem Gewicht der Kinder nach, weswegen sie sechs Meter in die Tiefe fielen. Durch den Sturz erlitten sie nach Angaben der Polizei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen an Kopf, Knie, Ellbogen und Schulter. Die beiden Jungen wurden in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen gegen Hausbesitzer

Nach dem Unfall hat die Polizei das Gebäude zusammen mit dem örtlichen Bauhof gegen unbefugten Zutritt gesichert - unter anderem mit Gittern und Absperrbändern. Das Haus wurde außerdem polizeilich versiegelt.

Gegen den Hausbesitzer wird jetzt ermittelt wegen des Verstoßes gegen die Verkehrssicherungspflicht, weil er das baufällige Gebäude nicht ausreichend abgesperrt hatte.