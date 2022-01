In Stromberg haben Unbekannte in der Nacht einen Geldautomaten der Volksbank gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, steht noch nicht fest, ob Geld gestohlen wurde. Die Täter sind flüchtig. Das Gebäude, das an den Automaten angrenzt, sei bei der Explosion nicht nennenswert beschädigt worden. In den vergangenen Wochen wurden in der Region mehrfach Geldautomaten gesprengt.