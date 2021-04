per Mail teilen

In Teilen der Kreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms ist am Ostermontag zeitweise großflächig der Strom ausgefallen. Wie viele Haushalte betroffen waren, lasse sich nicht sagen, teilte die Feuerwehr-Leitstelle Mainz auf SWR-Anfrage mit. Auch die Ursache des Stromausfalls ist noch unbekannt. Nach knapp einer Stunde wurde die Gefahrenmitteilung der Feuerwehr am Nachmittag wieder aufgehoben.