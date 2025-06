Stromausfall in Worms

per Mail teilen

Am Dienstagmittag hat es in der Wormser Innenstadt für eine dreiviertel Stunde keinen Strom gegeben. Ursache war ein beschädigtes Kabel.

Um kurz nach 12 Uhr war die Stromversorgung in der Wormser Innenstadt sowie in Herrnsheim, Hocheim, Neuhausen und Teilen des Industriegebietes für eine dreiviertel Stunde unterbrochen. Laut Stadt waren auch das Klinikum Worms und die Hauptfeuerwache betroffen.

Klinikum Worms und Feuerwache vom Stromausfall betroffen

Im Klinikum und in der Feuerwache seien sofort die Notstromaggregate angesprungen, so dass der Betrieb normal weiterlaufen konnte. Meldungen über schwerwiegende Einschränkungen oder Zwischenfälle seien bei der Stadtverwaltung nicht eingegangen, heißt es in einer Mitteilung.

Ursache für Stromausfall waren Bauarbeiten

Laut der Stadt Worms ist die Ursache für den Stromausfall ein Kabel gewesen, das bei Bauarbeiten beschädigt worden war. Im Moment fließe der Strom über Ersatzkabel, so dass alle wieder in Worms mit Elektrizität versorgt seien.