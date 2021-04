Die Löscharbeiten nach einem Brand auf einem Acker zwischen Selzen und Mommenheim (Kreis Mainz-Bingen) werden noch bis Mitte der Woche andauern. Dort waren am Wochenende 3.000 Strohballen in Flammen aufgegangen. In der Nacht zu Sonntag war der Brand gemeldet worden. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Region waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die Strohballen mussten nach Angaben der Polizei auseinandergezogen werden, um sie zu löschen. Das sei auch der Grund, weshalb sich die Arbeiten so lange hinziehen. Glutnester würden die Flammen immer wieder anfachen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 170.000 Euro.