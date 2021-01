per Mail teilen

Auf der A 61 bei Stromberg ist am Freitagabend ein Tanklastzug in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, hatte der italienische Sattelzug Lysin, einen medizinischen Zusatzstoff, geladen. Er stand bereits seit dem Mittag wegen eines technischen Defektes an einer Achse auf dem Standstreifen der Autobahn. Gegen Abend brannte plötzlich der Auflieger. Die Polizei vermutet, dass die defekte Achse heiß geworden war und dadurch ein Reifen Feuer gefangen hatte. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen der A 61 gesperrt werden.