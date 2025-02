Bei einem Nachbarschaftsstreit in Fürfeld soll ein Mann einen anderen mit einem Revolver geschlagen haben - aus Wut darüber, dass sich zuvor aus der Waffe kein Schuss gelöst hatte.

Im Prozess um den Nachbarschaftsstreit in Fürfeld (Kreis Bad Kreuznach) haben sich am Freitag das 60-jährige Opfer und der 76-jährige Angeklagte vor dem Landgericht geäußert. Der Angeklagte gab an, er habe sich am Tattag über die bellenden Hunde des Nachbarn geärgert. Die Schlägerei, in die der Streit mündete, habe das Opfer angezettelt. "Der wollte mir die Fresse polieren", so der Angeklagter. Er habe in Notwehr die Pistole gezogen.

Opfer spricht von versuchter Hinrichtung

Das Opfer berichtet von Morddrohungen, die der Angeklagte ihm und seinem Schwiegervater gegenüber geäußert habe. Zudem habe der Angeklagte ihn am Tattag schlagen wollen. Er habe die Situation, in der der Angeklagte den Revolver auf ihn richtete, als versuchte Hinrichtung empfunden: "Dann habe ich ein Klick gehört, da hatte er abgedrückt und dann macht es ein zweites Mal Klick."

Lange andauernder Nachbarschaftsstreit in Fürfeld

Zwischen den beiden Männern soll es schon seit längerem immer wieder zu Streitigkeiten gekommen sein - aus unterschiedlichen Anlässen. Als sie im vergangenen August wieder einmal an ihrer Grundstücksgrenze aneinander gerieten, artete der Streit in eine Schlägerei aus.

Mit Revolver auf Kopf des Nachbarn gezielt und abgedrückt

Beide Männer, so die Anklage, prügelten aufeinander ein, bis sie sich schließlich trennten. Daraufhin sei der jetzt Angeklagte ins Haus gegangen und habe dort den Entschluss gefasst, seinen Kontrahenten zu töten, so die Staatsanwaltschaft.

Dafür habe er aus seinem Wohnzimmerschrank einen Revolver geholt, für den er keinen Waffenschein besaß. Anschließend soll er in den Garten seines Nachbarn gegangen sein und dort mit dem Revolver auf dessen Kopf gezielt haben.

Mit solch einem Revolver soll der Angeklagte in Fürfeld seinen Nachbarn bedroht und verprügelt haben dpa Bildfunk Picture Alliance

Staatsanwaltschaft geht von Tötungsabsicht aus

Laut Anklage waren in der Waffe acht Patronen, allerdings löste sich kein einziger Schuss. Darüber soll der Mann sich so geärgert haben, dass er mit dem Revolver mehrmals auf den Kopf seines Nachbarn einschlug. Der habe dabei Quetsch- und Risswunden am Kopf, im Gesicht und am Arm erlitten.

Trotz dieser Verletzungen schaffte es der Nachbar nach Angaben der Staatsanwaltschaft letztlich, dem Angeklagten den Revolver zu entreißen und ihn mit lautem Geschrei dazu zu bringen, sein Grundstück zu verlassen. Der Angeklagte muss sich jetzt wegen versuchten Totschlags verantworten. Ob er sich im Laufe des Verfahrens zu der Tat äußern wird, hat er noch nicht entschieden.