Schüsse gefallen - Streit zwischen Handwerkern in Mainz eskaliert

Im Mainzer Stadtteil Mombach sind am Donnerstagabend zwei Handwerkerfirmen auf offener Straße aneinandergeraten. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein.

Am Donnerstag gegen 18:30 Uhr hatte Zeugen die Polizei alarmiert: Es seien mehrere Knall- oder Schussgeräusche zu hören gewesen. Die Polizei rückte nach eigenen Angaben mit einem größeren Aufgebot von Einsatzkräften aus.

Streit um Auftragsvergabe eskaliert

Vor Ort in der Mombacher Hauptstraße stellte sich dann heraus, dass mehrere Mitarbeiter von zwei Mainzer Handwerkerfirmen über die Vergabe eines Auftrages in Streit geraten waren - so sehr, dass sie sich gegenseitig körperlich attackiert hatten. Dabei sollen auch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe gefallen sein. Durch die Auseinandersetzung seien mehrere Personen leicht verletzt worden, so eine Sprecher der Mainzer Polizei. Allerdings seien die Aussagen der Beteiligten sehr unterschiedlich, so dass man momentan noch keinen genauen Ablauf der Ereignisse geben könne.

Personen und Wohnung wurden durchsucht

Der Tatort und die beteiligten Personen seien spurentechnisch untersucht worden. Auch eine Wohnung sei durchsucht worden. Dabei sei allerdings keine Schreckschusswaffe gefunden worden, so der Sprecher. Weitere Erkenntnisse müssten nun die Ermittlungen bringen.