Streit um Staffelgeschoss-Häuser in Alzeyer Neubaugebiet

In einem Neubaugebiet in Alzey soll eine Familie den fertigen Rohbau ihres Hauses zum Teil zurückbauen. Das hat die Kreisverwaltung angeordnet. Hintergrund ist ein Gerichtsurteil aus Mecklenburg-Vorpommern.

Eigentlich wollte Matthias Funk mit seiner Familie jetzt schon in seinem neu gebauten Haus im Alzeyer Wohngebiet Am Kalkofen wohnen. Geplant war, dass er mit seinem kleinen Sohn und seiner hoch schwangeren Frau hier bereits Weihnachten und Silvester feiert. Die Bauarbeiten gingen gut voran. Im Sommer verhängte die Kreisverwaltung Alzey-Worms dann jedoch plötzlich einen Baustopp. Begründung: Das Haus, das mit einem so genannten Staffelgeschoss geplant wurde, sei zu hoch.

Eigentlich wollte Matthias Funk mit seiner Familie jetzt schon in seinem neu gebauten Haus im Alzeyer Wohngebiet Am Kalkofen wohnen. SWR Rabea Amri

Matthias Funk war überrascht, glaubte aber anfangs noch an eine einfache Lösung. "Unser Architekt hatte vom Bauamt der Stadt telefonisch die Auskunft bekommen, dass das von ihm eingeplante Staffelgeschoss genehmigt werden könnte. Deswegen waren wir zuversichtlich, dass das schnell geklärt werden kann und wir weiter bauen können."

Das bedeutet "Staffelgeschoss" Ein Staffelgeschoss ist eine gegenüber den Außenwänden eines Hauses zurückstehende Etage. Dabei weist dieses eine geringere Grundfläche als die darunterliegenden Geschosse auf. Gebäude mit einem Staffelgeschoss haben zumeist ein Flachdach. Vor allem in der modernen Architektur sind Staffelgeschosse sehr beliebt, da der Rücksprung oftmals als umlaufende Terrasse/Balkon genutzt werden kann. (Quelle: Immonetzwerk.de)

Problem bei Traufhöhe und Firsthöhe

Im Bebauungsplan der Stadt Alzey für das Baugebiet Am Kalkofen gab es für die erlaubten Dachformen keine konkreten Vorgaben. Der Alzeyer Bürgermeister Christoph Burkhard (parteilos) begründet das damit, dass die Stadt den Bauenden größtmöglichen Spielraum geben wollte. "Da wir als Stadt den Menschen nicht mehr Vorschriften machen wollten als nötig, haben wir Dachformen gar nicht geregelt", so Burkhard. Festgelegt wurde jedoch, welche First- und Traufhöhen für die Gebäude erlaubt sind: Sieben Meter Traufhöhe, zehn Meter Firsthöhe.

Was Matthias Funk und sein Architekt nicht wussten: Ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Mecklenburg-Vorpommern legt offenbar fest, dass bei einem Staffelgeschoss die Traufhöhe mit der Firsthöhe gleichzusetzen ist. Das Haus von Familie Funk darf also sieben Meter nicht überschreiten - tut es aber.

Urteil aus anderem Bundesland gilt auch hier

Warum jedoch gilt das Urteil eines Gerichts aus einem anderen Bundesland auch in Rheinland-Pfalz? Der Alzeyer Bürgermeister Burkhard erklärt: "Bauplanungsrecht ist Bundesrecht. Da ist das Oberverwaltungsgericht in Mecklenburg-Vorpommern für uns genauso relevant wie das Oberverwaltungsgericht in Koblenz."

Burkhard bereut, dass seine Stadtverwaltung bei der Planung des Baugebiets Am Kalkofen keine konkreteren Vorgaben für die dort erlaubten Dachformen gemacht hat. Neben Familie Funk ist nach Angaben von Burkhard ein weiterer Bauherr betroffen. Ein dritter hatte immerhin noch nicht mit dem Bau begonnen.

Viel Bürokratie beim Kampf ums Haus

Für Matthias Funk und seine Familie bedeutet der Baustopp hohe Kosten. Die Küche sei schon bestellt gewesen. Sie müsse jetzt für einen Aufpreis eingelagert werden. Zinsen liefen weiter, Aufträge für Handwerker müssten storniert werden, erzählt Matthias Funk. Seit Sommer kämpft er um sein Haus, reicht Anträge ein, schreibt Mails an Stadtratsmitglieder, überlegt mit seinem Anwalt, was er noch tun kann.

Ende November scheint plötzlich eine Lösung gefunden zu sein: Der Bauausschuss der Stadt Alzey widmet sich dem Baugebiet Am Kalkofen erneut und beschließt, den Bebauungsplan so zu ändern, dass die gebauten Staffelgeschosse nicht mehr rechtswidrig sind. Die Freude bei Familie Funk ist groß. "Wir haben schon gefeiert", erzählt Matthias Funk. "Wir dachten, wir hätten es geschafft."

Am Staffelgeschoss-Haus von Matthias Funk darf seit dem Sommer nicht gebaut werden. SWR Rabea Amri

Stadtrat ändert Bebauungsplan nicht

Doch die Änderung muss noch durch den Stadtrat, normalerweise eine Formsache. Zur Überraschung aller stimmt eine Mehrheit der Stadtratsmitglieder aber dagegen. Auch der Alzeyer Bürgermeister Christoph Burkhard hatte damit nicht gerechnet. Unter anderem sei im Stadtrat das Argument angeführt worden, man könne nicht die Menschen, die sich nach dem Bebauungsplan gerichtet hätten, benachteiligen.

"Ich dachte, es wäre ein schlechter Scherz. Es hat uns wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Meine Frau ist zusammengebrochen."

Offenbar hatten sich einige Anwohner aus dem Baugebiet zuvor beschwert und gesagt, dass sie auch gerne ein Haus mit Staffelgeschoss gebaut hätten. Sie hätten sich aber dagegen entschieden, weil ihren Architekten die Regelung aus dem Gerichtsurteil aus Mecklenburg-Vorpommern bekannt gewesen sei. Dass der Nachbar nun trotzdem so bauen dürfe, sei nicht fair, so die Meinung der Anwohner, der sich laut Burkhard mehrere Stadtratsmitglieder anschlossen.

Landet der Streit beim Mainzer Verwaltungsgericht?

Familie Funk bleibt jetzt wohl nur noch der juristische Weg. Ein Einspruch beim Kreisrechtsausschuss läuft noch. Sollte der ebenfalls scheitern, wird Matthias Funk wahrscheinlich Klage beim Mainzer Verwaltungsgericht einlegen. Die zweite mögliche Lösung, das Haus umzubauen, so dass es dem Bebauungsplan entspricht, ist für die Familie nicht bezahlbar.