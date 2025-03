Seit Jahren streitet der Ortsbeirat Bosenheim mit der Stadt Bad Kreuznach darüber, wer die Sanierung des Bosenheimer Freibades bezahlen soll. Jetzt muss das Verwaltungsgericht Koblenz entscheiden.

Es ist wirklich ein Drama mit dem Bosenheimer Freibad. Jahrzehntelang war es für die Menschen in und um Bosenheim der Anlaufpunkt an heißen Sommertagen. Doch dann ging es immer weiter bergab.

Bosenheimer Schwimmbad seit 2023 außer Betrieb

Das Becken wurde undicht, verlor literweise Wasser, das unter anderem in den Keller eines benachbarten Privathauses lief. Zwar erklärte die Badgesellschaft Bad Kreuznach als Betreiberin, es werde umgehend ein Sanierungsplan erstellt. Doch nichts passierte. Deshalb wurde das Bad im Sommer 2023 von der Kreisverwaltung Bad Kreuznach geschlossen.

Vereinbarung zwischen Bosenheim und Bad Kreuznach von 1969

Das will der Bosenheimer Ortsbeirat nicht länger hinnehmen und verklagte die Stadt Bad Kreuznach. Der Ortsbeirat ist der Meinung, die Stadt müsse die Kosten für die grundlegenden Sanierungsmaßnahmen bezahlen. Denn: Als Bosenheim 1969 in die Stadt Bad Kreuznach eingemeindet wurde, wurde eine Vereinbarung geschlossen, in der auch der Betrieb des Schwimmbades geregelt wurde.

Bosenheim sieht Stadt Bad Kreuznach in der Pflicht

Nach Ansicht des Bosenheimer Ortsbeirates gilt dieser Eingliederungsvertrag bis heute. Deshalb sei die Stadt Bad Kreuznach verpflichtet, alle notwendigen Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen zu bezahlen, die erforderlich sind, um das Schwimmbad betreiben zu können.

Verwaltungsgericht Koblenz soll jetzt entscheiden

Zwar hatte die Stadt Bad Kreuznach in der Vergangenheit bereits Geld in das Bosenheimer Schwimmbad investiert. So waren in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 150.000 Euro im Haushalt dafür eingeplant. Doch die jetzt erforderliche Sanierung würde die Stadt viel mehr kosten und stünde damit laut Kämmerer Thomas Blechschmidt (CDU) in keinem Verhältnis zum Nutzungsgrad des Bades.

Das Verwaltungsgericht Koblenz soll jetzt endgültig klären, ob der Bosenheimer Eingliederungsvertrag von 1969 noch gültig ist und wer in der Konsequenz für die Sanierung aufkommen muss.