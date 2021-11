Ein Mann und eine Frau haben sich am Sonntag in Aspisheim im Kreis Mainz-Bingen so heftig wegen einer Mietangelegenheit gestritten, dass die Polizei eingreifen musste. Die Frau hatte dabei auch Pfefferspray eingesetzt. Durch das Spray wurde der Mann nach Angaben der Polizei verletzt und kam in ein Krankenhaus.