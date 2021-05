per Mail teilen

Ein krähender Hahn am frühen Morgen: ländliche Idylle oder unerträglicher Lärm? Zwei Nachbarn sind da sehr unterschiedlicher Meinung. Jetzt muss das Amtsgericht in Bad Sobernheim entscheiden.

"Meister Eder" ist ein wirklich imposantes Tier, ein Hahn wie aus dem Bilderbuch. Noch eindrucksvoller wird es, wenn er den Schnabel aufmacht und kräht. Das kann er nämlich richtig laut. So laut, dass es einem Nachbarn in dem kleinen St. Antoniushof bei Abtweiler (Kreis Bad Kreuznach) jetzt reicht.

Hahn soll nachts in schalldichten Raum

Er verlangt von Meister Eders Besitzerin, Karin Pfeifer-Rockenfeller, der Hahn müsse weg oder zumindest nachts in einen schalldichten Stall gesperrt werden. Das aber kommt für die Hahnenbesitzerin nicht in Frage. So ein Raum würde sich nachts aufheizen. Das sei keine artgerechte Tierhaltung und außerdem unverhältnismäßig.

"Tier-Geräusche sind auf dem Land normal"

Meister Eders Krähen ertöne maximal 75 Dezibel laut und das sei im ländlichen Raum hinnehmbar. Und die 56-Jährige macht sich auch Sorgen um ihre anderen Tiere: "Heute stört der Hahn den Nachbarn, morgen sind es vielleicht meine blökenden Schafe oder die Pferde."

Wenn der Hahn auf dem Bauernhof nicht mehr krähen darf, wo soll er dann überhaupt noch krähen? Karin Pfeifer-Rockenfeller, Hahnen-Besitzerin

Karin Pfeifer-Rockenfeller beteiligt sich deswegen an einer Petition, mit der tierische Geräusche auf dem Land unter Schutz gestellt werden sollen. Vorbild ist Frankreich: dort wurde im Januar "Landlärm" zum Kulturerbe ernannt.

Auch anderen Nachbarn ist Meister Eder zu laut

Der betroffene Nachbar will sich auf SWR-Nachfrage nicht äußern. Auch andere Anwohner wollen offiziell nichts sagen. Aber hinter vorgehaltener Hand räumen zwei von ihnen ein: Auch sie finden den Hahn zu laut, vor allem im Sommer.

Da lege Meister Eder manchmal schon um 4 morgens los und das sei wirklich störend. Aber vor Gericht ziehen würden sie deswegen nicht und können nur den Kopf schütteln über den Streit zwischen ihren Nachbarn.

Klage auf gesetzliche "Krähzeiten"

Dort aber sind die Fronten mittlerweile so verhärtet, dass der Nachbar Klage eingereicht hat. Er will durchsetzen, dass Meister Eder über Nacht weggesperrt wird und nur tagsüber zu bestimmten "Krähzeiten" raus darf. Demnächst wird der Fall vor dem Amtsgericht in Bad Sobernheim verhandelt.