Ein Nachbarschaftsstreit in Wiesbaden ist am Wochenende eskaliert. Erst ging es laut Polizei um Wildpinkelei. Am Ende prügelte ein Mann mit einem Metallrohr auf seinen Nachbarn ein.

Wie die Polizei berichtet, waren zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wiesbaden am Freitagabend in Streit geraten. Ein 57-Jähriger hatte zunächst seinen 48 Jahre alten Nachbarn getadelt. Der Grund: Dieser hatte zuvor in den Garten des Hauses gepinkelt. Doch bei der verbalen Auseinandersetzung blieb es nicht. Der Ältere schlug später mehrfach mit einem Stahlrohr auf seinen Nachbarn ein. Nachbar wird nur leicht verletzt Dieser wurde hierbei zum Glück nur leicht verletzt, so die Polizei. Er sei jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 57-Jährige muss sich nun in einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.