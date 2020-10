per Mail teilen

In einem Mainzer Bus ist ein Streit über eine fehlende Mund-Nasen-Bedeckung eskaliert. Nach Angaben der Polizei soll ein 35 Jahre alter Mann ohne Mundschutz in dem Bus gesessen haben. Als ein älterer Herr ihn darauf aufmerksam machte, soll der Jüngere ihn beleidigt haben und aggressiv geworden sein. Ein 54-Jähriger aus Wiesbaden ging dazwischen. Beim Ausstieg an der Großen Bleiche soll der Beschuldigte den Wiesbadener dann angegriffen und mehrfach geschlagen haben. Die Polizei ermittelt nun gegen den 35-Jährigen polizeibekannten Mann wegen Körperverletzung und wegen fehlender Mund-Nasen-Bedeckung.