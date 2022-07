Kurzfristiger Streik - Zahlreiche Busse fallen aus

In Mainz und Umgebung wird es heute und voraussichtlich auch am Wochenende Verspätungen und Ausfälle im Busverkehr geben. Die Gewerkschaft ver.di hat kurzfristig zu einem Streik im privaten Busgewerbe aufgerufen. Es werde zu erheblichen Ausfällen im Streckennetz der Mainzer Mobilität kommen, so ein Sprecher des Unternehmens. Fahrgäste sollten das für den Weg zur Arbeit oder in die Schule berücksichtigen. Man werde versuchen, einzelne Fahrten zu ersetzen, dennoch werde es vor allem im morgendlichen Berufsverkehr zahlreiche Lücken geben, weil die Personalsituation bei der Mainzer Mobilität sehr angespannt sei – zum einen wegen Corona-Erkrankungen, zum anderen wegen des Hackerangriffs auf die Mainzer Mobilität im Juni. Die Mainzer Straßenbahnlinien seien von dem Streik nicht betroffen. Der Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe schwelt seit drei Jahren. Die Gewerkschaft wirft dem Arbeitgeberverband vor, dass er einen Tarifabschluss gestern hat platzen lassen.