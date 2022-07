Streik bei privaten Busunternehmen beendet

Der Streik bei den privaten Busunternehmen in Rheinhessen und an der Nahe endet am heutigen Freitag. Die Gewerkschaft ver.di und die Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz (VAV) haben sich nach eigenen Angaben auf ein Einigungspapier verständigt. Wie ver.di mitteilt, werden seine Mitglieder eine exklusive Sonderzahlung erhalten. Weitere Details würden ver.di und die Arbeitgeber am kommenden Dienstag erläutern. Wegen des Streiks kam es vor allem im Kreis Alzey-Worms in den letzten Tagen zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen.

Die Mainzer Mobilität meldet auf ihrer Homepage, dass sich die Auswirkungen des Streiks noch bis Samstagmorgen um 4 Uhr auswirken werden. Danach sollen Busse, zum Beispiel von DB Regio, wieder fahren.