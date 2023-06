Seit Freitagmorgen streiken die Beschäftigten des Mainzer Müllheizkraftwerks. Dadurch haben sich zeitweise bis zu 20 Lastwagen mit Müll vor dem Tor gestaut.

Aufgerufen zum Warnstreik beim Betreiber des Kraftwerks, der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW) hat die Gewerkschaft ver.di. Nach Angaben einer Sprecherin beteiligen sich etwa 150 Beschäftigte an der ganztägigen Arbeitsniederlegung. Der Betrieb sei lahmgelegt. Weil die Tore zum Kraftwerk geschlossen sind, stauten sich zeitweise 20 Lastwagen, die Müll teilweise auch aus entfernteren Regionen nach Mainz gefahren hatten.

Während des Streiks stauten sich die Lkw weit zurück. Ralf Völker

Ver.di will Druck auf Energieversorger erhöhen

Ver.di will durch den Warnstreik den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen auf die Arbeitgeber der privaten Energieversorgungsbranche erhöhen. Bislang gibt es keine Einigung. Ver.di-Sekretärin Alexandra Skubella sieht die Arbeitgeber in der Pflicht: "Die Beschäftigten spüren deutlich die anhaltend hohe Inflation und den damit einhergehenden Reallohnverlust."

Ver.di fordert für KMW-Beschäftigte 13 Prozent mehr Lohn

Die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG ist einer von sieben eigenständigen Betrieben der Energiewirtschaft in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Sie gehören dem Tarifverband Energie Südwest an. In der derzeitigen Tarifrunde fordert ver.di für die 3.500 Beschäftigten 13 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro. Zudem sollen Auszubildende mindestens 250 Euro mehr bekommen. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Mitte Juli in Ingelheim angesetzt.

Müllheizkraftwerk verbrennt 350.000 Tonnen Müll pro Jahr

Bei der KMW arbeiten nach Angaben des Unternehmens gut 300 Mitarbeiter. Pro Jahr werden im Müllheizkraftwerk etwa 350.000 Tonnen Hausmüll verbrannt. Er kommt hauptsächlich aus Mainz, dem Landkreis Mainz-Bingen und dem Donnersbergkreis. Durch die Verbrennung produziert das Kraftwerk 600 Milliarden Kilowattstunden Strom. Der Jahresumsatz beträgt rund 200 Millionen Euro.