Wieder Warnstreiks in Mainz und an der Nahe - Kitas bleiben zu und Busse fahren nicht

Erneut müssen sich Eltern, Schüler und Pendler auf Streiks einstellen - am Donnerstag und Freitag stehen wieder Busse still und Kitas bleiben geschlossen. Dazu protestieren noch Mitarbeitende aus der Pflege.

"Rund 80 Prozent der kommunalen Kindertagesstätten werden in Mainz zu bleiben", sagte Volker Euskirchen vom ver.di-Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland. Die genaue Zahl werde erst kurzfristig bekannt sein. Vergangene Woche waren in Mainz 53 Kitas geschlossen. Auch Erzieherinnen und Erzieher unter anderem aus Bad Kreuznach, Ingelheim, Bingen und Idar-Oberstein werden sich an den Streiks beteiligen. In Worms wird schon am Mittwoch mit dem Streik begonnen.

Kundgebung vor dem Bildungsministerium

Die Streikenden machen Druck: Zum dritten Mal innerhalb von drei Wochen werden Beschäftigte des Kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes am Donnerstag und Freitag streiken. Die Streikenden aus der ganzen Region werden sich nach Angaben von ver.di am Donnerstag in Mainz auf dem Liebfrauenplatz treffen.

So sah es aus beim letzten Streik der Kita-Mitarbeiter in Mainz Anfang Mai. SWR SWR

Nach einer kurzen Kundgebung um 10 Uhr ziehen sie durch die Mainzer Innenstadt, vorbei am Gutenbergplatz, Schillerplatz, über die Große Bleiche bis zum Bildungsministerium. Dort wird es eine erneute Kundgebung geben. Über Hintere Bleiche und Höfchen geht es dann gegen 12:30 Uhr zu einer Abschlusskundgebung zurück zum Liebfrauenplatz. In der Zeit kann es in der Mainzer Innenstadt zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Auch die Gewerkschaft GEW hat am Donnerstag zu Streiks mit Schwerpunkt in Kirchheimbolanden aufgerufen.

Lieber mehr Zeit als mehr Geld

Kommende Woche werden die Tarifverhandlungen weitergeführt, die bisher zu keinem Ergebnis kamen. Es gehe ver.di und den Erzieherinnen und Erziehern nicht nur um Geld, sondern um mehr Zeit für die pädagogische Arbeit, so Volker Euskirchen. "Eine Reihe der Erzieher würden auf mehr Geld verzichten, wenn sie dafür mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung hätten." Im Vergleich zu einer Grundschullehrerin würde einer Erzieherin, die sich um Vorschulkinder kümmere, dazu praktisch keine Arbeitszeit eingeräumt werden. In den vergangenen Wochen habe es verschiedene Gespräche gegeben, aber offiziell habe man noch keine Eingung erzielen können, so Euskirchen. Deswegen werde weiter gestreikt.

Streiks auch im privaten Busgewerbe

Parallel dazu werden am Donnerstag und Freitag auch wieder die Mitarbeitenden des privaten Busgewerbes streiken. Die Gewerkschaft ver.di habe wiederholt dazu aufgerufen, weil die Arbeitgeberseite nach rund drei Jahren immer noch nicht den ausgehandelten Manteltarifvertrag unterzeichnet habe, so Marko Bärschneider, Verhandlungsführer von ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland. Zuletzt hatten die Busfahrerinnen und Busfahrer in Rheinhessen vor zwei Wochen gestreikt.

Auch die Fahrer bei privaten Busunternehmen streiken. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

Pausen sind den Busfahrern wichtig

Eine Hauptforderung der Busfahrer sei, richtige Pausenzeiten zu bekommen. "Oft sind die Fahrer 13 Stunden auf dem Bus ohne richtige Pause", so Bärschneider. Die Busse würden zwar zwischendurch stehen - aber an Orten, wo es oft keine Toiletten gebe oder die Möglichkeit, sich etwas zu essen zu besorgen. Eine echte Pause sei so nicht möglich.

Auch das Pflegepersonal in den Krankenhäusern protestiert am Donnerstag

Zeitgleich zu den Streiks ruft ver.di außerdem zu Protesten in der Pflegebranche auf. Am Donnerstag ist der "Tag der Pflegenden" - in ganz Deutschland finden Proteste für bessere Arbeitsbedingungen statt. Zu einer "aktiven Mittagspause" mit Bannern und kurzen Reden versammeln sich Pflegerinnen und Pfleger der Universitätsmedizin Mainz und des Klinikum Worms vor ihrem jeweiligen Haupteingang.

Die Gewerkschaft ver.di ruft das Pflegepersonal zu Protesten auf dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene (Symbolbild)

Die Aktionen laufen unter dem Motto: "Schluss mit den Ausreden – mehr Personal!" Dabei handelt es sich laut ver.di-Gewerkschaftssekretärin Silke Steetskamp ausdrücklich nicht um einen Streik, sondern um einen Protest - ohne Auswirkungen für die Patienten.