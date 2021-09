Spedition wird bestreikt

per Mail teilen

Bei einer Spedition in Ginsheim-Gustavsburg, die Tankstellen im Rhein-Main-Gebiet mit Benzin beliefert, wird nach Angaben der Gewerkschaft verdi. seit dem Morgen gestreikt. 15 Fahrer der Frühschicht hätten die Arbeit niedergelegt, so eine ver.di-Sprecherin. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten unter anderem eine Aufstockung des Kurzarbeitergelds und eine betriebliche Altersvorsorge. Sollte der Streik mehrere Tage andauern, könnte es nach Angaben des Geschäftsführers der Spedition vereinzelt an Tankstellen im Rhein-Main Gebiet zu Lieferengpässen kommen.