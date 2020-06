Viele Straßen und Plätze sind auch in Mainz nach Persönlichkeiten benannt. Nach Goethe zum Beispiel oder nach den Geschwistern Scholl. Es gibt aber auch fragwürdige Bezeichnungen. Das könnte sich ändern.

Acht Jahre lang hat sich in Mainz eine Arbeitsgruppe mit Namen von Straßen und Plätzen beschäftigt, die als problematisch und historisch belastet gelten. Die Recherchen ergaben 148 fragwürdige Namen, die für eine Umbenennung in Frage kämen. Diese Fälle wurden von Seiten der Arbeitsgruppe geprüft. Diskutiert wurde auch, ob die Bezeichnungen geändert werden müssen oder ob es ausreicht, zusätzliche Erklärschilder aufzustellen. In dem Abschlussbericht, der den Stadtratsmitgliedern seit Februar 2020 vorliegt, sind noch 17 Namen von Straßen und Plätze übrig geblieben.

Aus Poppelreuther wird Sommergarten

Die "Poppelreuterstraße" in der Mainzer Oberstadt wurde bereits umbenannt. Sie heißt jetzt "Im Sommergarten". Nach Angaben der Stadt war der Nervenarzt Poppelreuther bekennendes NSDAP-Mitglied.

"117er Ehrenhof"

Ein Platz in der Innenstadt, über dessen Bezeichnung Mainzer Kommunalpolitiker diskutieren, ist der "117er Ehrenhof". Ursprünglich war er nach dem Naturforscher Georg Forster benannt. Nach Angaben der Arbeitsgruppe sahen die Nationalsozialisten in Forster wegen seines Engagements während der "Mainzer Republik" einen Landesverräter und benannte den Platz um. Und zwar nach dem SA-Sturmbannführer Horst Wessel. Seit 1933 heißt der Platz "117er Ehrenhof" - in Gedenken an ein hessisches Leibregiment. Die Mainzer AfD möchte den Namen erhalten, die Partei Die Linke fordert eine Wiederbennung nach Georg Forster.

Die Mainzer Synagoge grenzt an die Hindenburgstraße. SWR Daniel Brusch

Zwei Straßen sollen umbenannt, eine geprüft werden

Der Ortsbeirat der Mainzer Neustadt hat diese Woche mit den Stimmen von Grünen, SPD und Linke beantragt, dass der "117er Ehrenhof" von der städtischen Verwaltung geprüft werden sollte.

In diesem Antrag sprechen sich die drei Parteien aber klar für eine Umbenennung der Hinderburgstraße und des Hindenburgplatzes aus. Sie sind benannt nach Paul von Hindenburg, Reichspräsident der Weimarer Republik. Hindenburg machte Hitler zum Reichskanzler.

Ebenfalls umbenannt werden sollte aus Sicht des Ortsbeirates die Pfitznerstraße. Der Komponist Hans Pfitzner gilt als Hitlerverehrer und Holocaust-Leugner. Ortsvorsteher Christoph Hand (Bündnis 90/Die Grünen) sagte, der Antrag gehe nun in verschiedene Ausschüsse und müsse schließlich vom Mainzer Stadtrat beschlossen werden.