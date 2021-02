Der starke Frost der vergangenen Tage hat die Straßen in Rheinhessen in Mitleidenschaft gezogen. Die Stadt Mainz geht davon aus, dass die Schäden in diesem Winter größer ausfallen werden als in den letzten Jahren. Ein Stadtsprecher sagte, wenn Bürger Schlaglöcher bei der Stadt meldeten oder diese bei Streckenkontrollen auffielen, würden diese zunächst mit Kalt-Asphalt aufgefüllt, um die Verkehrssicherheit herzustellen. Größere Schäden würden registriert, um sie später nachhaltig in Stand zu setzen. Der Landesbetrieb Mobilität, der für die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zuständig ist, teilte mit, die Behörde führe täglich Streckenkontrollen durch. Löcher würden zeitnah mit einem Mischgut aufgefüllt. Eine Bilanz der Schäden erfolge jedoch nicht vor Ende April, da bis dahin Bodenfrost auftreten könne und dadurch weitere Risse und Schlaglöcher entstehen könnten.