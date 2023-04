per Mail teilen

Auf einer der Hauptverkehrsachsen in der Mainzer Innenstadt, der Großen Bleiche, hat sich die Straße gesenkt. Im Berufsverkehr wird das wohl zu Behinderungen führen.

Nach einer ersten Mitteilung der Stadt Mainz hat es in der Großen Bleiche, etwa in Höhe des Neubrunnenplatzes, einen Straßeneinbruch gegeben. Im Bereich des Gehweges habe sich der Pflasterbelag sowie ein Bordstein um etwa 20 Zentimeter gesetzt.

Genaue Ursache noch unklar

Der genaue Grund ist noch nicht klar. Ein Stadtsprecher sagte, unter dem Straßenbelag sei ein Hohlraum entstanden. Warum, wisse man noch nicht. Entweder sei ein Wasserrohr gebrochen und habe die Straße unterspült oder das Erdreich habe sich im Laufe der Zeit abgesenkt. Dies sei denkbar durch die Erschütterungen, die der Verkehr in der Großen Bleiche verursache.

Verkehr wird per Ampel geregelt

Die Fahrspur in Richtung Rhein wurde gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Außerdem sei die Bushaltestelle ein Stück vorverlegt worden, so die Stadt. Der Fuß- und Radverkehr sei von der Sperrung nicht betroffen.

Die Große Bleiche ist eine der Hauptverkehrsachsen in der Mainzer Innenstadt, durch die Absenkung der Straße werden lange Staus befürchtet. SWR

Arbeiten dauern mindestens zehn Tage

Nach Angaben der Stadt werden die Reparaturarbeiten mindestens zehn Tage lang dauern. Zum Gutenberg-Marathon am 7. Mai sollen sie abgeschlossen sein.