Nach der Sprengung der Salzbachtalbrücke Anfang November ist die Bundesstraße 263 ab Montag wieder teilweise befahrbar. Das hat die zuständige Autobahn GmbH mitgeteilt. Bereits ab dem Mittag solle der Verkehr wieder in Richtung Wiesbaden rollen, so ein Sprecher. Ab Dienstagmittag stehe dann auch wieder ein Fahrstreifen stadtauswärts zur Verfügung. In den vergangenen Wochen sei mit Hochdruck gearbeitet worden, um die Straße wieder befahrbar zu machen