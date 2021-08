Der Wirtschaftsbetrieb Mainz arbeitet an einem Konzept, das bei Starkregen vor Überschwemmungen helfen soll. Dafür wurde eine spezielle Software angeschafft.

Nach Angaben eines Sprechers des Wirtschaftsbetriebes ist diese Software mit Geodaten hinterlegt, die genaue topografische Angaben über die Mainzer Stadtteile liefern. Derzeit beschäftigt sich der Wirtschaftsbetrieb mit dem Mainzer Stadtteil Ebersheim. Experten überlegen, was passieren würde, wenn es so stark regnet, dass die bestehenden Kanäle das Wasser nicht mehr aufnehmen können. Ebersheim liegt in einer kleinen Senke, so der Sprecher. Hier bestehe die Gefahr, dass Wasser aus den Außengebieten in den Ortskern fließe.

Nach seinen Angaben könnte als nächster Stadtteil Mainz-Finthen folgen. Finthen liege mehr am Hang als andere Stadtteile und habe durch seine Lage am Oberlauf des Gonsbachs eine große Bedeutung für Starkregenereignisse in Mainz. Die Kosten für das Vorhaben trägt die Stadt. Sie hat das Projekt beim Wirtschaftsbetrieb in Auftrag gegeben.