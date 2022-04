Betrunkener ignoriert Stopp-Zeichen - Polizei sperrt A61

Die Polizei hat auf der A61 bei Waldalgesheim (Landkreis Mainz-Bingen) einen Autofahrer angehalten, der zuvor auf einer Strecke von 20 Kilometern das Stoppzeichen der Streife ignoriert hatte. Der 24-Jährige war den Beamten der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim gegen 1 Uhr am Donnerstag bei Zotzenheim aufgefallen, weil er ungewöhnlich langsam in Richtung Koblenz unterwegs war. Daraufhin habe man versucht, den Fahrer per Anhaltezeichen zu stoppen. Dieser sei jedoch bei jeder Gelegenheit, an der ihn die Polizisten von der Autobahn lotsen wollten, einfach weitergefahren. Bei Wald-Algesheim sperrte die Polizei dann kurzfristig die Autobahn, um ihn anzuhalten. Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige alkoholisiert war, außerdem gab er an, Drogen genommen zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten.