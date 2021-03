per Mail teilen

Im Mainzer Stadtteil Ebersheim ist ein frisch verlegter Stolperstein für einen ehemaligen jüdischen Bewohner von Unbekannten beschmiert worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Stein mit einer unbekannten braunen Flüssigkeit überzogen. Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig. Die kleinen Gedenktafeln, die meist in Gehwege eingelassen werden, sollen an das Schicksal der Menschen erinnern, die während des Nationalsozialismus vertrieben oder ermordet wurden. In Rheinhessen wurden bislang mehrere hundert solcher Stolperstein verlegt.