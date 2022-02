Mainz: Störche brüten auf Strommasten

Im Laubenheimer Ried bei Mainz sind die ersten Störche zurückgekehrt - sie nisten ausgerechnet auf Strommasten. Das bereitet Tierschützern Sorgen. Doch es gibt Ideen, wie die Vögel vor einem Stromschlag geschützt werden können.

In rund 50 Metern Höhe thronen die Storchennester in den Rheinwiesen bei Mainz. Die Weißstörche, die es sich hier auf der Stahlkonstruktion der Strommasten gemütlich machen, sind gerade erst aus dem Süden zurückgekehrt. "Aus welchen Gründen sie unbedingt auf dem Strommast brüten wollen, wissen wir nicht", sagt der Vorsitzende des Naturschutzbunds (NABU) in Mainz, Christian Henkes.

Alternative Nisthilfen kommen bei Störchen nicht an

In der Umgebung seien andere Nisthilfen als Alternative für die Vögel errichtet worden, beispielsweise auf einer abgeschnittenen Pappel. "Aber es dauert Jahre, bis solche Nisthilfen angenommen werden", erklärt Henkes. "Wenn überhaupt."

Jahr für Jahr kommen die Störche in das Naturschutzgebiet bei Mainz zurück. Mit jährlich 14 bis 16 Nestern lebt hier, im Laubenheimer Ried, nach Angaben des NABU eine der größeren Kolonien in Rheinland-Pfalz. Ein Teil der Weißstörche überwintere inzwischen sogar im Land. Von den in den Süden ziehenden Vögeln kehrten zuerst die Männchen zurück, denn sie "schauen schon mal nach dem Rechten und bereiten den Nestbau vor".

Gefahr von 1100.000 Volt

In diesem Jahr haben sich bislang drei Störche auf einem Strommast niedergelassen. Der Netzbetreiber Mainzer Netze, eine Tochter der Mainzer Stadtwerke, hat Vorkehrungen getroffen, um die Tiere vor den Gefahren der Hochspannungsleitungen zu schützen - die Spannung hier liegt immerhin bei 110.000 Volt.

Wenn beispielsweise aus dem Nest ein Zweig auf eine Leitung fällt, kann es zu einem sogenannten Überschlag zwischen den Leitungen und der Mast-Traverse kommen, auf der sich das Nest befindet. Der starke Stromschlag kann das Netz dann in Brand setzen. So lange die Störche noch keine Eier gelegt haben, steigen Mitarbeiter vorsorglich auf die Masten und schneiden die herabhängenden Zweige ab.

Windräder sollen Störche schützen

In Abstimmung mit dem NABU und den zuständigen Behörden sind inzwischen an besonders kritischen Stellen auf den Strommasten kleine Windräder installiert. So sollen die Vögel davon abgehalten werden, genau an diesen Stellen ihr Nest zu bauen. Der Netzbetreiber sorgt sich nicht nur um die Tiere, sondern auch um die Stahlkonstruktion seiner Strommaste. Die Nester können schließlich einige Hundert Kilo schwer werden. "Die Masten sind nicht für das zusätzliche Gewicht ausgelegt", sagt ein Sprecher der Mainzer Stadtwerke. Deswegen werden sie entfernt, sobald die Jungvögel flügge geworden sind.

Störche als Stars des Internets

Wie im vergangenen Jahr wollen die Mainzer Netze wieder eine Webcam einrichten, damit alle einen Blick ins Storchennest werfen können. "Sie sind richtige Internet-Stars", sagt ein Stadtwerke-Sprecher mit Blick auf die hohen Zugriffszahlen fürs Web-Angebot. Mit Nachwuchs rechnen die Tierschützer im April, denn die Brutzeit der Störche dauert 30 bis 32 Tage.