Mainzer Künstlerinnen und Künstler können beim Land Rheinland-Pfalz in Kürze weitere finanzielle Hilfen in der Corona-Krise beantragen. Wie das Kulturministerium mitteilt, werden ab dem 15. September erneut Stipendien ausgeschrieben. In einer ersten Stipendien-Runde erhielten 211 Künstlerinnen und Künstler in Mainz Geld. An sie wurden bereits 422.000 Euro ausgezahlt. Jetzt in der zweiten Runde sollen erneut 2.000 Euro pro Projekt vergeben werden. Bewerben können sich vor allem hauptberuflich Kulturschaffende, wie Musiker, Maler, Schauspieler oder Theater-Autoren. Gefördert werde ein breites Spektrum an Projekten, so ein Sprecher – zum Beispiel die Verfilmung eines Theaterstücks. Für die Stipendien stellt das Ministerium insgesamt 7,5 Millionen Euro zur Verfügung, um Kulturschaffende im Land in Corona-Zeiten zu unterstützen.