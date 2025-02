Erste Briefwahlbüros in Rheinhessen öffnen am Montag

Ab Montag öffnen unter anderem in Mainz, Worms und in vielen anderen Orten in Rheinhessen die Briefwahlbüros. Viele Büros rechnen mit einem hohen Aufkommen.

Wer wegen der knappen Fristen den Postversand bei der Briefwahl umgehen möchte, kann ab Montag die zuvor beantragten Wahlunterlagen in den jeweiligen Briefwahlbüros abholen. Außerdem können dort auch die Stimmzettel direkt ausgefüllt und wieder abgegeben werden.

Geöffnet sind die Briefwahlbüros in der gesamten Region in der Regel bis zum 21. Februar um 15 Uhr - also dem Freitag vor der Wahl.

In Bad Kreuznach verzögert sich das Verschicken der Unterlagen

Auch in Bad Kreuznach öffnet das Wahlbüro im ehemaligen Stadthaus am 10. Februar. Die Stadt selbst empfiehlt, dass die Bürger und Bürgerinnen hier ihre Briefwahlunterlagen auch direkt abholen bzw. abgeben.

Denn: Rausgeschickt werden die Briefwahlunterlagen im Landkreis Bad Kreuznach frühestens Anfang kommender Woche, so ein Sprecher. Es sei also davon auszugehen, dass Wählerinnen und Wähler die Unterlagen erst ab dem 17. Februar in ihrem Postkasten finden.

Mainz hat mit dem Verschicken der Briefwahl-Unterlagen begonnen

In Mainz ist am Mittwoch der erste Schwung an Stimmzetteln für die Briefwahl angekommen, so ein Sprecher der Stadt. Diese wurden in die vorbereiteten Umschläge gepackt und inzwischen verschickt.

Erste Briefe gehen ins Ausland

Zuerst würden die Briefe an diejenigen verschickt, die sich gerade im Ausland befinden oder dort leben, so der Pressesprecher der Stadt Mainz. So sollen Verzögerungen minimiert und möglichst sichergestellt werden, dass die Stimmzettel auch pünktlich wieder im Wahlbüro ankommen.

In Worms musste man einen Tag länger auf die Stimmzettel warten

In der Stadt Worms sind die Stimmzettel einen Tag später als geplant angekommen, so ein Stadtsprecher. Nun seien sie aber da und verschickt worden.

Auch die Stimmzettel für den gesamten Landkreis Alzey-Worms kamen nach Worms. Von dort aus wurden sie jetzt im Kreis an die jeweiligen Städte und Gemeinden verteilt.

Briefverteilzentrum in Mainz ist für die anstehende Bundestagswahl gerüstet

Das Briefverteilzentrum in Mainz sieht sich für die anstehende Bundestagswahl gerüstet, teilte die Post auf SWR-Anfrage mit. Dafür sei unter anderem mehr Personal eingestellt worden. Die Appelle der Kommunen, in diesem Jahr wegen der knappen Fristen möglichst auf Briefwahl zu verzichten, nehme die Post zwar wahr, sie seien aus ihrer Sicht aber unbegründet. Laut dem Sprecher werden alle Briefwahlunterlagen innerhalb von zwei Werktagen zugestellt.

Das heißt: Wer sicher sein will, dass seine Stimmen rechtzeitig ankommen, sollte sie spätestens am Donnerstag vor der Wahl – und zwar vor der letzten Leerung – in einen Briefkasten werfen.