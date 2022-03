Emanuel Letz ist neuer Oberbürgermeister von Bad Kreuznach

per Mail teilen

Der FDP-Politiker Emanuel Letz hat die Stichwahl gegen die CDU-Kandidatin Sabine Drees gewonnen. Er bekam laut vorläufigem amtlichen Endergebnis 62,4 Prozent der Stimmen.

Sabine Drees kam auf 37,6 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,7 Prozent.

Bei der Wahl vor zwei Wochen hatte keine der vier Kandidatinnen und Kandidaten die erforderliche Mehrheit erreicht. Lokalmatador Letz hatte mit 38,8 Prozent die meisten Stimmen geholt. Die mit 32,9 Prozent der Stimmen damals zweitplatzierte Sabine Drees kommt aus Köln, sie kam über eine überregionale Ausschreibung der CDU zu ihrer Kandidatur in Bad Kreuznach.

Herbe Wahlniederlage für Amtsinhaberin Kaster-Meurer

Für die bisherige Amtsinhaberin Heike Kaster-Meurer von der SPD, die nach elf Jahren an der Stadtspitze wiedergewählt werden wollte, reichte es vor zwei Wochen nicht für die Stichwahl. Sie landete mit 23,7 Prozent der Stimmen auf dem dritten Rang.

Emanuel Letz ist der Lokalmatador

Der 45-Jährige Emanuel Letz ist in der Kurstadt aufgewachsen und lebt bis heute hier. Und diese Verbundenheit mit der Stadt stellte er auch in seinem Wahlkampf in den Vordergrund - mit seinem Motto "Aus Bad Kreuznach - Für Bad Kreuznach".

Letz hat bei der rheinland-pfälzischen Polizei erst eine Ausbildung und anschließend ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt absolviert. Seit dem vergangenen Sommer arbeitet er als Referent der FDP-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz für Inneres, Landesplanung und Sport.

In seinem Programm zielte Letz auf den Wechsel ab und sparte nicht mit Kritik an der bisherigen Amtsinhaberin. Er wolle einen Neustart für Bad Kreuznach, mehr Transparenz, mehr Bürgernähe, mehr Teamgeist. Und er wolle nicht zu den Menschen gehören, die nur meckern, sondern zu denen, die wirklich etwas verändern wollten.

Konkret hat sich der FDP-Mann auf die Fahnen geschrieben, die Wahrzeichen der Stadt zu erhalten und zu schützen, wie etwa die Salinen, die Brückenhäuser, den Kurpark oder die Kauzenburg. Außerdem will auch Letz die Bad Kreuznacher Innenstadt vom Verkehr entlasten und - naheliegend als Polizeibeamter - für mehr Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt sorgen.

Das unbeschriebene Blatt: Sabine Drees

Sabine - wer? Das dürften sich viele Bad Kreuznacher Bürgerinnen und Bürger gefragt haben, als die CDU im November ihre Spitzenkandidatin für die OB-Wahl in Bad Kreuznach nominierte.

Tatsächlich kommt die 57-Jährige aus Köln, hat in den vergangenen Jahren beim Bund der Steuerzahler und zuletzt beim Deutschen Städtetag gearbeitet. Und die studierte Volkswirtin strebt offensichtlich schon länger eine politische Karriere an: Erst im vergangenen September war sie bei der Landratswahl im Kreis Oldenburg angetreten, hatte aber verloren.

Warum also danach Bad Kreuznach? Bis zum vergangenen Herbst kannte Drees die Stadt nur als Touristin. Dann aber suchte die CDU per überregionaler Ausschreibung eine OB-Kandidatin und Drees bewarb sich erfolgreich. Nun hat sie also auch hier eine Niederlage eingefahren.