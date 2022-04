Stichwahl in Frankreich: Gewählt wird auch in Mainz

Französinnen und Franzosen, die in Rheinland-Pfalz leben, können im Institut français in Mainz wählen. Beim ersten Wahlgang lag die Beteiligung bei etwa 20,5 Prozent.

Bei der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl treten der proeuropäische Politiker und Amtsinhaber Emmanuel Macron und die rechtsnationale Marine Le Pen gegeneinander an. Beide hatten sich in der ersten Wahlrunde am 10. April unter zwölf Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt. Die Stichwahl bedeutet für die französischen Staatsbürger, die in Rheinland-Pfalz leben und beim Generalkonsulat in Frankfurt gemeldet sind, dass sie am Sonntag noch einmal wählen dürfen. Geöffnet ist das Wahllokal zwischen 8 Uhr und 19 Uhr.

Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich standen Wahlberechtigte vor dem Insitut français in Mainz Schlange. SWR M. Lechner

Die Wahlbeteiligung im Land lag beim ersten Wahlgang bei etwa 20,5 Prozent. Das war deutlich weniger als bei der letzten Präsidentschaftswahl vor fünf Jahren. Nach Angaben des Generalkonsulates in Frankfurt leben momentan 6.660 Wahlberechtigte Französinnen und Franzosen in Rheinland-Pfalz.

Was ist ein Institut français? Die Instituts français bestehen aus über 200 Einrichtungen weltweit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich für die Verbreitung der französischen Sprache und Kultur und den interkulturellen Austausch ein. So werden in den Instituten beispielsweise Sprachkurse, Podiumsdiskussionen, Filmabende oder Lesungen angeboten. In Deutschland wurde das erste Institut 1949 in Freiburg gegründet. Das Institut français in Mainz befindet sich mitten in der Stadt am Schillerplatz. (Quelle: Institut français)

Am Sonntag können sie entweder persönlich im Institut français in Mainz wählen, sie dürfen aber auch eine Vollmacht erteilen - eine sogenannte procuration de vote. Es wird vermutet, dass viele Französinnen und Franzosen, die in Rheinland-Pfalz leben, Macron wählen werden.

Dreyer spricht sich für Macron aus

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Bedeutung der Präsidentschaftswahl in Frankreich hervorgehoben. Dem SWR sagte sie, davon hänge sehr viel ab, für Frankreich und für die gesamte EU. Le Pens Wahlprogramm sei populistisch und antieuropäisch, so Dreyer. Es habe das Potential mit Ausgrenzungsparolen und unrealistischen Versprechen die französische Nation zu spalten. Le Pens politische Kampagne zeige auch ganz offen deutschlandfeindliche Inhalte.