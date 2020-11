Der Bund der Steuerzahler hat sein jährliches sogenanntes "Schwarzbuch" vorgelegt, in dem er die Verschwendung von Steuergeldern anprangert. Darunter ist auch ein Landes-Projekt in Mainz: Die Sanierung des historischen Landtagsgebäudes in Mainz. Dieses laufe finanziell aus dem Ruder, so der Bund der Steuerzahler. Die Kosten seien zum Start zunächst auf 25 Millionen Euro geschätzt worden, mittlerweile beliefen sie sich auf 67 Millionen Euro. Die Sanierung sei ein Paradebeispiel: Bei umstrittenen Großprojekten rechne die Politik die Gesamtkosten am Anfang niedrig. Später würden die Kosten dann schrittweise ansteigen. Das Deutschhaus in Mainz ist seit rund 70 Jahren der Sitz des rheinland-pfälzischen Landtags.