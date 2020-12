per Mail teilen

Wer wegen Corona nichts verdient, der ist um jeden Euro froh, den er vom Staat als Hilfe bekommt. Aktuell ist es aber gar nicht so leicht, an solche Unterstützung zu kommen, denn die Anträge dürfen oft nicht die Unternehmen selbst stellen, sondern nur Steuerberater, Buchprüfer oder Rechtsanwälte. Und die können sich deshalb vor Aufträgen nicht retten.

Die Schließung ihres Fitnessstudios hat die Mainzerin Esme Coraggioso schon hart getroffen. Die November-Hilfe des Bundes sei für sie immens wichtig, weil Kunden ihre Verträge kündigen würden und sie keine neuen Kunden finde. Bisher habe sie vergeblich versucht, die Hilfe zu beantragen. Das gehe nur über einen Steuerberater. Aber die haben kurzfristig keine Termine, den nächstmöglichen gebe es erst am 10. Dezembers, so Coraggioso.

Steuerberater arbeiten am Limit

Karin Willig, Steuerberaterin aus Ingelheim, kann das nur bestätigen. Am Jahresende seien die Kollegen schon mit der Arbeit für die eigenen Klienten eigentlich mehr als ausgelastet. Aktuell widme sie drei Viertel ihrer Arbeitszeit den Corona-Hilfen.

Probleme mit den Online-Formularen

Es sei schon genug Arbeit, die Unterlagen der Unternehmer für die Corona-Hilfen zu prüfen, so Willig. Hinzu komme zusätzlich, dass das Antragsformular des Bundes im Internet offenbar große Schwächen hat. So habe sie beispielsweise in einem Formular eine Steuernummer eintragen müssen, es gab aber zunächst kein dafür vorgesehenes Feld.

Für Fitnessstudio-Betreiberin Esme Coraggioso und viele andere kommt es aber auf jeden Tag an. Novemberhilfe erst im Dezember - die Unterstützung durch den Bund hatte sie sich eigentlich anders vorgestellt.