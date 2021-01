per Mail teilen

Viele kennen es: Die Einnahmen bleiben aus wegen Corona. Da freut man sich über Unterstützung vom Staat. Doch an diese Hilfen muss man erst einmal kommen. Die meisten Anträge können nur--beispielsweise über Steuerberater gestellt werden. Die Berater können sich deshalb kaum noch retten vor Arbeit, sind überlastet und Termine bei ihnen sind knapp. Walter Sesterhenn arbeitet in der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz und kennt die Probleme und Hintergründe in Mainz.