Die Sternsinger werden im Bistum Speyer aufgrund der Corona-Pandemie im Januar nicht von Tür zu Tür ziehen. Bei der vergangenen Aktion hatten Pfarreien und Gruppen rund 1,4 Millionen Euro für benachteiligte Kinder gesammelt. Die 63. Aktion wird dieses Mal im Bistum Speyer kontaktlos ablaufen, teilten die Organisatoren mit. Zuerst werde Bischof Karl-Heinz Wiesemann nach Weihnachten eine Videobotschaft an die Sternsinger richten. Da Hausbesuche nicht möglich sind, erwartet das Bistum, dass sich das auch auf die Höhe der Spenden auswirken könnte. Deshalb sei die Kollekte am 2. Sonntag nach Weihnachten für die „Aktion Dreikönigsingen“ vorgesehen. Kirchengemeinden z.B. in Neustadt-Hambach wollen den Haushalten Segensbriefe einwerfen. Auch an den Sternsinger-Segensspruch über der Haustür wurde gedacht. Das Kindermissionswerk hat vorgedruckte Segensaufkleber vorbereitet.