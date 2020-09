per Mail teilen

Mehrere hundert Fahrradfahrer aus Mainz haben an einer Fahrrad-Sternfahrt nach Frankfurt teilgenommen. Anlass ist die Internationale Automobilausstellung IAA. Umweltgruppen hatten zu dem Protest aufgerufen.

Aus verschiedenen Richtungen fuhren die Radfahrer durch das Rhein-Main-Gebiet nach Frankfurt. Zum ersten Publikumstag der IAA am Samstag demonstrierten sie für eine Verkehrswende zu klimaschonender Mobilität. Von der Frankfurter Hauptwache marschierten sie zum Messegelände, wo die Abschlusskundgebung stattfand.

Verschiedene Umweltschutzorganisationen hatten unter dem Stichwort #aussteigen dazu aufgerufen. Das Bündnis sprach von 25.000 Demonstranten, davon 18.000 Radfahrer. Die Polizei zählte dagegen rund 15.000 Klima-Aktivisten, davon 12.500 Biker. Alles sei friedlich verlaufen, sagte eine Sprecherin.

Umdenken in Verkehrspolitik gefordert

Die Demonstranten forderten ein Umdenken in der Verkehrspolitik, weniger Autos in den Innenstädten und mehr Radwege. Kritisiert wurde auch der geplante sechsspurige Ausbau der A643 in Mainz, der durch ein Naturschutzgebiet führen soll.

Auf insgesamt 13 Routen waren die Radfahrer nach Frankfurt unterwegs SWR

Für die Fahrrad-Sternfahrt mit 13 Routen wurden zwei Autobahnabschnitte der A661 und der A648 vorübergehend gesperrt. Auch im Frankfurter Stadtgebiet waren wegen der Demo große Straßen nicht passierbar. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Hessen sprach von der bisher größten Fahrrad-Demo im Rhein-Main-Gebiet überhaupt.

Auch am Sonntag werden Proteste erwartet. Das Bündnis "Sand im Getriebe", zu dem auch Critical Mass Mainz gehört, will Zugänge zur Messe versperren. Die Polizei rechnet bei diesen Blockaden mit mehreren hundert Teilnehmern.