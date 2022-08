Zugausfälle zwischen Mainz, Alzey und Bad Sobernheim

Zugreisende in Rheinhessen und an der Nahe brauchen am Wochenende viel Geduld: Zwischen Mainz, Alzey und Bad Sobernheim fallen bis Sonntag einige Fahrten aus.

Nach Angaben der Deutschen Bahn kann die Nachtschicht im Stellwerk in Alzey wegen eines erhöhten Krankenstandes bis Sonntag nicht besetzt werden. Aus diesem Grund ist die Strecke zwischen Alzey und Mainz laut vlexx bis 6 Uhr morgens nicht befahrbar. Außerhalb dieser Sperrzeiten soll die RB 31 im Stundentakt fahren. Der Stellwerkbezirk in Alzey umfasst die Gebiete Mainz-Gonsenheim, Mainz-Marienborn, Saulheim, Wörrstadt, Armsheim, Sprendlingen, Alzey, Eppelsheim und Monsheim. Zugausfälle auch zwischen Bad Sobernheim und Mainz Auch auf der Strecke zwischen Bad Sobernheim, Mainz und Frankfurt kommt es laut vlexx bis Sonntag zu einigen Einschränkungen. Neben den krankheitsbedingten Ausfällen komme noch hinzu, dass weitere Mitarbeitende im Urlaub seien beziehungsweise derzeit woanders eingesetzt werden müssten. Um die Zugreisendenden dennoch an ihr Ziel zu bringen, habe die vlexx für das Wochenende ein Grundangebot eingerichtet. Demnach soll die Regionalbahn 33 im Stundentakt fahren. Der RE3, der zwischen Bad Sobernheim und Frankfurt fährt, fällt voraussichtlich aus. Man versuche dennoch, dass alle zwei Stunden ein Zug fahre. Reisende, die am Wochenende nach Frankfurt müssen, sollten sich deswegen unbedingt vorher informieren.