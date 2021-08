Seit Monaten haben Fahrradfahrer in Mainz kaum Möglichkeiten, ihre Räder am Mainzer Hauptbahnhof abzustellen. Das ist nun anders - weitere Stellplätze werden folgen.

Die Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz, Katrin Eder (Bündnis 90/Die Grünen) hat am Dienstag am Mainzer Hauptbahnhof neue Abstellmöglichkeiten für 700 Fahrräder vorgestellt. Nun könnte am südlichen Hauptbahnhof und am Gleis 13 die doppelte Menge an Rädern abgestellt werden, sagte ein Sprecher der Stadt.

Bundesweites Projekt

Das Unternehmen DB Netze will bis Ende 2022 etwa 100.000 solcher Fahrradstellplätze in Deutschland schaffen. Ziel sei es, die Bahnhöfe für den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad in Kombination mit der Bahn attraktiver zu machen. Das Projekt "Bike+Ride-Offensive" wird durch den Bund und das Land gefördert. Die neuen Stellplätze in Mainz haben etwa 130.000 Euro gekostet. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist es die zweitgrößte Anlage derzeit in Deutschland.

Am Mainzer Hauptbahnhof gibt es nun eine Fahrrad-Aufpumpstation, die kostenlos genutzt werden kann. SWR D. Diener

Aufgestellt werden einzelne Bügel, die in einer Reihe stehen, sogenannte Doppelstockanlagen oder Sammelschließanlagen. Fahrradboxen werden durch die Klimaschutzinitiative des Bundes nicht gefördert, weil sie nach Angaben der Projektleiter zu viel Platz verbrauchen. Diesen gebe es an vielen Bahnhöfen in Deutschland nicht.

Fahrrad-Parkhaus eröffnet 2021

Das neue Mainzer Fahrradparkhaus, das auf der anderen Seite des Mainzer Hauptbahnhofs gebaut wurde, wird voraussichtlich nächstes Jahr fertig. Wegen der Corona-Pandemie hätten sich die Arbeiten verzögert, heißt es von Seiten der Stadt. Das neue Fahrradparkhaus kostet etwa zwei Millionen Euro und hat Platz für etwa weitere 1.000 Stellplätze.