Im Streit um die Nutzung der Steinhalle des Mainzer Landesmuseums als "Demokratie-Labor" oder Ausstellungsstätte soll ein Kompromiss gefunden werden. Er wolle "Wege der Kombination" finden, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) nach einem Gespräch mit der Generaldirektorin für Kulturelles Erbe, Heike Otto, und der Direktorin des Landesmuseums, Birgit Heide. Vorstellbar sei etwa ein Parcours in der Stadt, mit verschiedenen kleineren Ausstellungsflächen, der auf die Steinhalle als Highlight hinweise, so Lewentz. "Unser Wunschtraum wäre es gewesen, die ganze Steinhalle zurück zu bekommen", sagte Museumsdirektorin Heide. Die Neuausrichtung sei auch eine Chance, die übrigen Sammlungen des Museums in die Zukunft zu bringen, erklärte Otto. Der Landtag will in der Steinhalle einen "Ort der Demokratie" einrichten und diesen für Veranstaltungen zur politischen Bildung nutzen. Historiker und Archäologen riefen dagegen dazu auf, dafür einen anderen Ort zu finden und haben eine Petition gestartet. Die Sammlung römischer Steindenkmäler mit Inschriften sei einmalig und müsse angemessen präsentiert werden. Das Parlament hatte wegen der Sanierung des Deutschhauses seit 2016 fast ständig in der Steinhalle getagt.