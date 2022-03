Zwei Jugendliche werden verdächtigt, am Dienstagnachmittag Steine von einer Autobahnbrücke in Mainz geworfen zu haben. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Auto auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen, als die Insassen an der Brücke zwei Jugendliche beobachteten, die einen Stein vom Boden aufnahmen und gezielt in Richtung des vorbeifahrenden Autos warfen. Dieses sei nur knapp verfehlt worden. Zeugen sollen sich bei der Autobahnpolizei Heidesheim melden.