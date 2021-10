Schranken defekt - Lange Staus am Hechtsheimer Tunnel

Auf der A60 bei Mainz kommt es am Hechtsheimer Tunnel zu langen Staus.Nach Angaben der Polizei hatte es einen falschen Brandalarm gegeben. Dadurch seien alle Schranken am Tunnel automatisch geschlossen worden. Aufgrund eines technischen Defekts habe sich eine Schranke in Fahrtrichtung Darmstadt nicht mehr geöffnet. In Fahrtrichtung Bingen seien ein Pkw und ein Lkw an den Schranken hängengeblieben, weshalb auch diese nicht mehr ganz geöffnet werden konnten. Die Schranke in Richtung Darmstadt sei von der Autobahnmeisterei repariert worden und der Verkehr dort fließe wieder. In Fahrtrichtung Bingen könne derzeit nur die mittlere Spur benutzt werden, was zu Staus führe.