Baustelle führte zu Verkehrschaos und Staus auf A60

Der Stau auf der A60 bei Ingelheim hat sich seit dem späten Vormittag aufgelöst. Am Morgen hatte sich der Verkehr nach Infos der Autobahnpolizei Heidesheim vor der Ausfahrt Ingelheim-West in Richtung Mainz auf zehn Kilometern gestaut. Teilweise standen die Autos sogar bis zum Dreieck Nahetal und bis auf die A61. Auch die Ausweichstrecken in Gau-Algesheim und Ingelheim seien ebenfalls völlig überlastet gewesen. Hintergrund sei, dass auf der A60 statt drei nur noch eine Spur zur Verfügung stehe, weil eine Baustelle eingerichtet werde. Die Einrichtung der Baustelle dauert nach Angaben der Autobahngesellschaft des Bundes noch bis 13. September. Dann soll es in jede Richtung zwei Spuren geben.