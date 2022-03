Startschuss für ersten Teil des Einkaufsquartiers LU

Die Stadt Mainz hat den zuständigen Projektträgern die Baugenehmigung für den ersten Teil des neuen Einkaufsquartiers in der Ludwigsstraße übergeben. Rund um das ehemalige Karstadt-Areal soll ein neues Zentrum mit Einzelhandel, Gastronomie und Kultur entstehen. Es ist der Start für den ersten von zwei Bauabschnitten des neuen Einkaufsquartiers in der Mainzer Innenstadt. Im Gebäude des ehemaligen Karstadt-Sport in der Fuststraße sollen bald die Abriss-Arbeiten beginnen. Geplant ist ein Neubau mit Geschäften im Erdgeschoss und darüber Wohnungen. Erste Vorbereitungsmaßnahmen würden nun anlaufen, die Bauarbeiten seien aber vermutlich erst im Sommer zu sehen, so eine Sprecherin der Projektträger. Nach dem Abriss werde dann die Landesarchäologie ein halbes Jahr Zeit bekommen, die Baustelle zu durchsuchen. Insgesamt werde es bis zur Einweihung des ersten Teils des neuen Einkaufsquartiers zwei bis drei Jahre dauern. Wann der zweite, größere Bauabschnitt beginnen kann, ist noch offen.