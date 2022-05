Abiturient aus Oppenheim bekommt Preis für Schülerfirma

per Mail teilen

Ein Abiturient aus Oppenheim ist bei den German Startup Awards zum Newcomer des Jahres gewählt worden. Am Donnerstagabend wurde Milan von dem Bussche in Berlin feierlich ausgezeichnet. Der 18-Jährige hatte während der Schulzeit gemeinsam mit Freunden eine Firma gegründet, die Plastikmüll recycelt. Dazu wird der Müll zunächst zerkleinert und das Granulat eingeschmolzen. Im nächsten Schritt wird daraus Filament gemacht, eine Kunstfaser, die für 3D-Drucker gebraucht wird. Filament ist teuer und wurde bisher nicht nachhaltig produziert. Neben der Firmenidee wurde mit dem Preis auch der nachhaltige ökologische Aspekt der Arbeit von Milan von dem Bussche gewürdigt, so die Jury.