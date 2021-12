Start der Kinderimpfungen in Impfzentren und bei Kinderärzten

Am Donnerstag starten die Impfzentren des Landes in Mainz und Ingelheim damit, Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren gegen Corona zu impfen. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Hoch besucht am Nachmittag das Impfzentrum in Ingelheim.

Auch viele Kinder- und Jugendärzte in der Region Rheinhessen-Nahe impfen, dort sind die Wartelisten bereits lang. So stehen zum Beispiel in der Kinderarztpraxis Oberingelheim etwa 70 Kinder auf der Liste. Allerdings können viele Kinder- und Jugendärzte heute noch nicht starten. Zum einen haben nicht alle den speziell niedrig dosierten Kinderimpfstoff von Biontech erhalten. Zum anderen müssen sie noch organisieren, wann sie die Impfzeiten einrichten.

Einige Mediziner warten auch auf eine offizielle STIKO-Empfehlung für Kinder ohne Vorerkrankungen im Alter zwischen fünf und elf Jahren. In Wiesbaden ist am Samstag in der Helios Klinik in der Aukammallee eine Sonderimpfaktion für Kinder geplant.