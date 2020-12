Ab dem 4. Januar sollen im Corona-Impfzentrum in Mainz Menschen geimpft werden. Das hat Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) bei der Vorstellung des Zentrums gesagt. Anfangs könnten 200 Menschen täglich geimpft werden. Diese Zahl könne aber bei Bedarf auf 1.000 gesteigert werden. Ihm sei es wichtig, dass die Menschen sich in dem Impfzentrum gut aufgehoben fühlten. Das Impfzentrum ist theoretisch ab sofort einsatzbereit. Der erste Impfstoff soll laut Ebling am 27. Dezember geliefert werden. Damit würden dann mobile Impfteams zuerst Menschen in Alten- und Pflegeheimen impfen.