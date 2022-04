Saison der Gradierwerke hat begonnen

Im Bad Kreuznacher Salinental hat die Saison der Gradierwerke begonnen. Das Gradierwerk im Kurpark Bad Münster am Stein-Ebernburg allerdings geht nach Angaben der Gesundheit- und Tourismusgesellschaft Bad Kreuznach voraussichtlich erst Mitte Mai teilweise in Betrieb. Es war im vergangenen Herbst stillgelegt worden, weil eine Dornenwand einzubrechen drohte. Über die Dornenwänden der Gradierwerke rieselt Sole und sorgt für kühle, salzhaltige Luft. Die Gradierwerke in Bad Kreuznach haben eine Gesamtlänge von 1,3 Kilometern. Sie sind damit die größte noch erhaltene Gradierwerkanlage in Europa.