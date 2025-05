per Mail teilen

Die Saison 2025 hat begonnen. Welches Freibad wann aufmacht, lest ihr hier.

Platsch! Dieses Geräusch wird im Alzeyer Wartbergbad jetzt öfter zu hören sein. Zur Eröffnung der Freibad-Saison waren die Badegäste an zwei Händen abzuzählen, aber das wird sich in den kommenden Wochen und Monaten bestimmt ändern.

Alzeyer Wartbergbad gehört zu den attraktivsten Freibädern der Region

Das Freibad am Rande von Alzey kann sich über zu wenig Besucher nicht beschweren. Mit über 63.400 Besucherinnen und Besuchern lag die vergangene Saison leicht über dem 10-Jahres-Durchschnitt. Sie schätzen den alten Baumbestand und die gepflegte Anlage oder freuen sich über die günstigen Eintrittspreise (Erwachsene, Kinder und Jugendliche zahlen je 3 Euro) und das kostenlose Parken. Vermutlich ist es alles zusammen, was den Charme dieses Freibades ausmacht.

Wenn ich an letztes Jahr denke, da haben wir hier gestanden mit dicken Jacken, es hat geregnet, es war kalt 13 Grad, also lieber so eine Eröffnung wie dieses Jahr.

Willi Ehret ist seit 38 Jahren im Alzeyer Wartbergbad beschäftigt. Keiner kennt sich so gut in dem Freibad aus wie er. Letztes Jahr, sagt Ehret, wäre es 13 Grad kalt gewesen, alle hätten Jacken getragen, da sei die Eröffnung dieses Jahr schon ganz anders in T-Shirt und Shorts.

Auf dieser Hinweistafel können Badegäste die aktuelle UV-Strahlung ablesen. SWR

Mehr Sonnenschutz für die Besucher des Alzeyer Wartbergbades

Neu in diesem Jahr sind zwei Hinweistafeln im Eingangsbereich. Sie sollen auf die aktuelle UV-Strahlung hinweisen und die Besucher sensibilisieren auf den Schutz ihrer Haut zu achten. Die Tafeln, die fünf Stufen der UV-Stärke anzeigen, wurden im Auftrag des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms aufgestellt. Sie wurden außerdem mit einem QR-Code versehen, der dem Nutzer und der Nutzerin weitere Informationen liefert.

Saisonende in Alzey nicht absehbar

Wie lange das Wartbergbad öffnen wird, kann zu Beginn der Saison nicht gesagt werden. Das hängt immer vom Wetter ab. Vergangenes Jahr war das Freibad 147 Tage geöffnet. Am 20 September war der letzte Badetag im Freien. Damit war es nach Angaben der Stadt Alzey die bisher längste Saison im Wartbergbad. Vielleicht wird dieser Rekord ja 2025 gebrochen.

In Mainz-Mombach kann auch schon in einem Becken draußen geschwommen werden. Das Freibad hat täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Ab dem 15. Juni geht es montags bis samstags schon um 6:10 Uhr los.

Im Taubertsbergbad beginnt die Freibadsaison am 19. Mai, allerdings im Mischbetrieb. Das bedeutet, dass die Traglufthalle noch stehen bleibt. Der Nichtschwimmerbereich ist ab dann aber "open Air". Am 7. Juni öffnet das Freibad dann komplett.

Das Salinenbad in Bad Kreuznach hat bereits seit dem 1. Mai geöffnet. Geschwommen werden kann von 9 Uhr bis 20 Uhr.

Das Freibad im Stadtteil Bosenheim öffnet am 13. Mai. Die Öffnungszeiten haben sich geändert. Geöffnet ist das Bad Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Montag und Dienstag bleibt das Freibad geschlossen.

Und im Kurpark in Bad Münster geht es am 24. Mai um 11 Uhr los. Das Thermalfreibad feiert in diesem Jahr Jubiläum.

Das Rheinhessen Bad öffnet am 19. Mai. Das Freibad hat unter anderem 50-Meter Bahnen und einen 3-Meter-Turm.

Ein junger Mann springt vom 10-Meter-Sprungturm in ein Becken. Andere denken noch drüber nach, ob sie springen. Die Aussicht von dort oben ist jedenfalls gut. dpa Bildfunk Norbert Försterling

Das Heinrich-Völker-Bad in Worms hat bereits seit dem 1. Mai geöffnet. Öffnungszeiten: 10 Uhr bis 20 Uhr. In Worms gibt es sogar einen 10-Meter-Turm.

Der Schwimmteich öffnet am 17. Mai. Traditionell ist an diesem Tag der Eintritt frei. In dem Naturerlebnisbad wird das Wasser auf biologische Art und Weise gereinigt. Nach Angaben der Betreiber sorgen Filter im Uferbereich für sauberes Wasser.

Das Freizeit- und Erlebnisbad in Wöllstein startet am 10. Mai um 14 Uhr mit dem Betrieb. Das Bad öffnet Dienstag bis Sonntag jeweils von 12 Uhr bis 19 Uhr.

Bei nicht so schönem Wetter hat man mehr Platz im Freibad. dpa Bildfunk Martin Schutt (Symbolbild)

Im Kirner Jahnbad kann man in einem 50-Meter Becken schwimmen. Das Freibad öffnet am 11. Mai. Wie die Betreiber mitteilen, ist das Bad besonders behindertenfreundlich und verfügt über einen eigenen Sanitärbereich für Menschen mit Handicap.

Das Panoramabad in Stromberg verfügt über sechs Becken und eine in den Hang eingepasste 60 Meter lange Rutsche. Der Betrieb läuft schon. Öffnungszeiten: Montag von 14 Uhr bis 20 Uhr. Dienstag bis Sonntag 10 Uhr bis 20 Uhr.

Das Freibad in Langenlonsheim hat auch schon geöffnet. Montags kann man dort von 14 Uhr bis 20 Uhr schwimmen - den Rest der Woche von 9 Uhr bis 10 Uhr.

Am 24. Mai geht es auch in Wiesbaden los. Dann können im Freibad Kleinfeldchen die ersten Bahnen gezogen werden.

Im Kallebad kann man ab 29. Mai draußen schwimmen, im Freibad Maaraue erst ab 6. Juni.

Und über den Dächern von Wiesbaden, im Opelbad auf dem Neroberg, kann man bereits ab 17. Mai ins Kühle Nass tauchen.

Das Eltviller Rosenbad liegt direkt am Rhein. Von der Liegewiese aus sieht man Schiffe vorbeifahren. Das Bad wird jedoch zur Zeit noch saniert. Die Stadt hält aber an ihrem Plan fest, im Juli zu öffnen