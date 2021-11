Offizieller Start der Federweißer-Lese

Knapp zwei Wochen später als im vergangenen Jahr beginnt die Weinlese für die Federweißer-Produktion. Den offiziellen Start in die neue Saison mit dem jungen Wein feiern das Deutsche Weininstitut und die rheinhessische Weinkönigin Eva Müller am Montag in Lörzweiler (Kreis Mainz-Bingen). Die Hauptlese mit den Rebsorten für Qualitätsweine beginnt je nach Witterungsverlauf Mitte bis Ende September. Für den jungen Wein werden vor allem früh reifende Rebsorten wie Solaris und Ortega genutzt. Allein in Rheinland- Pfalz werden jährlich rund 2 Millionen Liter Federweißer verkauft.