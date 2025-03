Ob Insektenschutz, intelligentes Kochgeschirr oder Massagesessel - auf der Rheinland-Pfalz-Ausstellung in Mainz gibt es so gut wie nichts, was es nicht gibt. Nach langer Pause findet die Verbrauchermesse wieder statt.

Seit 1971 war die Rheinland-Pfalz-Ausstellung fest im Mainzer Veranstaltungskalender verankert. Dann war fünf Jahre lang Pause - wegen der Corona-Pandemie und Problemen beim Veranstalter. Jetzt ist die wohl größte Verbrauchermesse in Rheinland-Pfalz wieder da - wie zuletzt auf dem Messegelände in Mainz-Hechtsheim. Sie beginnt heute Vormittag und geht bis zum bis 30. März.

Messe kleiner und kürzer als in den Vorjahren

Damit ist die Rheinland-Pfalz-Ausstellung in diesem Jahr kürzer - sie geht fünf statt wie früher immer neun Tage. Auch gibt es nicht mehr so viele Aussteller: 200 werden sich auf dem Areal in Mainz-Hechtsheim präsentieren. Bei der letzten Ausstellung 2019 waren es noch 500 Aussteller.

Weniger Interesse an Verbrauchermessen

Grund dafür ist laut Rainerio Neddermann vom Veranstalter expotec, dass sich die Ausstellerlandschaft in den letzten Jahren stark verändert hat. "Viele Aussteller und Unternehmen haben zugemacht oder machen ein anderes Marketing." Gerade in Zeiten des Internets seien große Verbrauchermessen nicht mehr so attraktiv, so Neddermann.

Endverbrauchermessen haben ihr Publikum und ihre Berechtigung – wie ein Kaufhaus, in dem man alles bekommen kann.

Dennoch haben Verbrauchermessen ihre Berechtigung, findet expotec-Geschäftsführer Frank Baumann. Sie seien wie ein Kaufhaus, in dem man alles bekommen könne. Und so rechnet er damit, dass etwa 25.000 Menschen die Rheinland-Pfalz-Ausstellung in den fünf Tagen besuchen werden. Hauptzielgruppe seien dabei Familien. "Der Besuch der Messe soll sich wie ein Tagesausflug anfühlen mit vielen Themen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm, damit auch Besucher mit einer weiten Anreise den ganzen Tag über Spaß haben", so Baumann.

"Tag der Berufsorientierung" soll junges Publikum locken

Um in diesem Jahr aber auch ein jüngeres Publikum anzusprechen, gibt es auf der Rheinland-Pfalz-Ausstellung am Freitag (28.3.) einen "Tag der Berufsorientierung". Dort stellen sich Unternehmen und Institutionen aus Rheinland-Pfalz vor und machen Angebote für eine Ausbildung, Jobs oder Praktika. An diesem Tag kostet der Eintritt für Schülerinnen und Schüler nur einen Euro.

Eintrittspreise und Öffnungszeiten Öffnungszeiten Mittwoch bis Sonntag, täglich von 10 bis 18 Uhr. Eintrittspreise Tageskarte: 6 Euro Ermäßigt (Rentner, Schüler, Studenten, Leistungsempfänger mit Nachweis): 4 Euro Familienkarte (2 Erwachsene mit Kindern bis einschließlich 17 Jahre): 13 Euro Für Kinder bis einschließlich 6 Jahre ist der Eintritt frei. Der Messe-Freitag ist ein "Tag der Berufsorientierung". Der Eintritt kostet für Schülerinnen und Schüler an diesem Tag einen Euro Shuttle-Service Ein Messe-Shuttle wird am Samstag und Sonntag alle 30 Minuten von der Haltestelle Mainz Mühldreieck P+R zur Haltestelle Mainz Energiepark Mainz/Messe fahren. Die erste Fahrt ist jeweils um kurz vor 10 Uhr, die letzte etwa zwischen 18.30 und 19 Uhr. Quelle: expotec

Kein Weindorf auf der Rheinland-Pfalz-Ausstellung

Eigentlich hatten die Veranstalter auch ein Weindorf und einen Schwerpunkt für Sport und Fitness geplant. Das konnten sie im ersten Jahr nach der langen Pause aber noch nicht realisieren. Grund sei, dass einige Aussteller noch zurückhaltend seien, bei der Rheinland-Pfalz-Ausstellung mitzumachen. Man müsse erst einmal kleinere Brötchen backen, so Neddermann.

Wir müssen erstmal kleinere Brötchen backen.

Rheinland-Pfalz-Ausstellung mit Themen Bauen, Haushalt, Gesundheit und Garten

Dennoch gibt es beim Neustart der Rheinland-Pfalz-Ausstellung viele Stände zu verschiedensten Themen. Im Bereich "Bauen und Modernisieren" gibt es die meisten Aussteller. Dort finden sich beispielsweise Hersteller von Fliegengittern, Solaranlagen und Kaminen. Weitere Bereiche sind den Themen "Haushalt", "Wohnen und Einrichten", "Genuss", "Gesundheit", "Reisen" und "Mode" gewidmet. Außerdem gibt es wie in früheren Jahren Kunsthandwerk, Schmuck und regionale Gastronomie.